Около 600 сахалинцев получили ответы на вопросы губернатору в соцсетях

Около 600 жителей Сахалинской области получили ответы на вопросы губернатору в соцсетях. За одну рабочую неделю на официальных страницах губернатора и правительства произошел резкий рост количества сообщений. Люди сообщают о проблемах, которые копились годами, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Из-за наплыва поступающей информации органы исполнительной власти пока не успевают уложиться с ответами в сутки. Стоит задача – отладить механизм за 3 месяца тестового режима. Однако с переходом работы системы с тестового режима на постоянный эта задача будет решена.

Самой популярной площадкой для сообщений стал Инстаграм – сахалинцы активно пишут главе области в direct. Вопросы связаны с переселением из ветхого и аварийного жилья, благоустройством городов и сел, строительством и ремонтом автодорог. Также люди спрашивают о мерах социальной поддержки и рассказывают случаи нарушения прав предпринимателей.

К примеру, жительница Южно-Сахалинска написала о том, что не может вернуть деньги за частный детский сад. Мера поддержки предусматривает компенсацию – 50 процентов от расходов, но не более 10 тысяч рублей ежемесячно.

– Документы подала еще 11 сентября, до сих пор они проходят проверку. Я предоставила чеки с печатью, так как платила наличными. Но мне сказали, что надо было перечислять деньги на расчетный счет в банке, – поделилась южносахалинка.

В ответном сообщении ей назначили время приема в департаменте образования. Женщина проконсультировалась со специалистом и поблагодарила за найденное решение.

Евгения Марченко из села Краснополье поинтересовалась, когда ее дом признают аварийным. Жительнице Углегорского района пояснили, что специализированная комиссия приедет уже до конца этого года.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения должны закончить до 1 июня 2020 года.

Ирина Лебедева из Корсакова рассказала, что фасад ее дома №28 по улице Краснофлотской в 2013 году сделали так, что «страшно смотреть». На следующий день межведомственная комиссия осмотрела многоэтажку и признала, что она требует капитального ремонта. До 11 ноября предложение жителей об ускорении капремонта этого дома передадут в областное министерство ЖКХ.

Новая система обратной связи удобна для людей, отмечают сами пользователи. Не нужно идти в администрацию и составлять официальные письма. Достаточно просто оставить личное сообщение или комментарий и быстро получить достоверную информацию.

Так, мама двоих сыновей из Корсакова попросила детскую площадку во дворе дома №9/2 по улице Зеленой. Из ответного сообщения женщина узнала, что проектно-сметная документация уже готова, площадка появится в 2020 году. Также корсаковская администрация предложила помощь в создании территориального общественного самоуправления (ТОС). Этот механизм помогает благоустраивать дворы, ускорять капремонт, устанавливать видеонаблюдение и решать другие насущные вопросы. На эти цели из областного бюджета выделяются средства – в каждом конкретном случае до 3 миллионов рублей.

Напомним, губернатор Валерий Лимаренко 4 ноября подписал распоряжение, которое обязывает чиновников отвечать на сообщения сахалинцев и курильчан в социальных сетях. Обратиться к главе Сахалинской области можно через официальные аккаунты в Инстаграме, Facebook, в Одноклассниках, ВКонтакте. Главное преимущество сообщений в соцсетях – оперативность. Ответить профильные органы исполнительной власти или местного самоуправления должны за 24 часа, в то время как срок ответа на официальные запросы – 30 дней.

Задавая вопрос в социальных сетях, жителям нужно указывать имя и фамилию, адрес, контактный телефон. На уточнение этой информации уходит время, что влияет на скорость ответа.

Новая система взаимодействия с сахалинцами и курильчанами пока работает в тестовом режиме. Через три месяца она станет обязательной для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в Сахалинской области. Некоторые мэры уже сейчас активно подключаются к работе социальных сетях. Например, глава Углегорского района Сергей Дорощук тоже начал отвечать на вопросы жителей на своей странице в Инстаграме.

Кроме того, начал формироваться пул активных жителей, кто регулярно обращается к властям через соцсети. Вместе с неравнодушными сахалинцами планируется совершенствовать этот механизм обратной связи.