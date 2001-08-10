Охинских учеников, чью школу ремонтируют, переведут в первую смену
Учеников ремонтируемой школы в Охе переведут в первую смену. Такое решение приняли при содействии зампреда областного правительства Сергея Байдакова на следующий день после получения соответствующего обращения. Накануне заместитель председателя провел рабочую встречу с жителями Охи, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительство.
Посещать занятия утром смогут учащиеся 1, 5, 9 и 11 классов пятой школы со вторника, 12 ноября. Также для младшеклассников организуют автобус до нового учебного заведения и обратно.
– Мы создали комфортные условия для детей. Школьники будут вовлечены в учебный процесс так же глубоко, как и раньше, независимо от смены обстановки, – отметила заместитель начальника управления образования Охинского городского округа Наталья Нужина.
Она добавила, что для остальных классов занятия будут проводиться во вторую смену.
Ранее, из-за затянувшегося капитального ремонта в школе №5 учащихся распределили в другие учебные заведения, в которых детям предстояло учиться во вторую смену. Несмотря на то, что перевод учеников является временной мерой, новый график вызвал резонанс среди родителей.
Сейчас ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области. Ожидалось, что ремонт завершится до конца октября, однако сейчас строители установили новый срок – 1 декабря. Власти направили в прокуратуру запрос на соответствие производимых в школе действий букве закона.
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