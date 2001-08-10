Сегодня ночью в 4-х микрорайонах Южно-Сахалинска не будет воды

С 20.00 11 ноября до 06.00 12 ноября четыре микрорайона Южно-Сахалинска останутся без воды. Как ТИА "Острова" сообщили в Горводоканале, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водозаборе «Рогатка».

Подача холодной воды будет отключена в 4, 7, 8 и 16 микрорайонах областного центра.