Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2019
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Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
17:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня ночью в 4-х микрорайонах Южно-Сахалинска не будет воды

С 20.00 11 ноября до 06.00 12 ноября четыре микрорайона Южно-Сахалинска останутся без воды. Как ТИА "Острова" сообщили в Горводоканале, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водозаборе «Рогатка».

Подача холодной воды будет отключена в 4, 7, 8 и 16 микрорайонах областного центра.

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