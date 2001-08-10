Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2019
Сегодня 19:40
63,91|70,48|62,20
Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
10:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Паразитов нашли в сахалинской рыбе

На прошлой неделе специалисты межобластной ветеринарной лаборатории провели 1325 исследований, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

Во время лабораторных испытаний выявлено четыре положительных результата (паразитарные болезни рыб).

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и систему раннего оповещения «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные ведомства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?