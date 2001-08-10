Детскую поликлинику Южно-Сахалинска открыли после длительного капремонта
Подошел к концу полугодовой ремонт первого педиатрического отделения детской поликлиники на улице Сахалинской областного центра. Для удобства маленьких пациентов и их родителей обновили не только внешний вид учреждения, но и усовершенствовали систему оказания медицинской помощи, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
Капремонт в здании 1956 года постройки не проводился уже 13 лет. На основательную реконструкцию отделения детской поликлиники из областного бюджета выделили около 9 миллионов рублей. Всего же в этом году по поручению губернатора Валерия Лимаренко финансирование на приведение в порядок островных медучреждений выросло до 1,2 миллиарда рублей.
– Мы постарались сделать помещения поликлиники уютными. Внутреннее пространство организовали в соответствии с последними нормативными документами по первичной медико-санитарной помощи, – отметила главный врач южно-сахалинской детской поликлиники Татьяна Колба.
Здесь появились колясочная, большая гардеробная и игровая зона для малышей. Перепланировка позволила перенести в новое просторное помещение прививочный кабинет и выделить место для диагностической службы, организовать центр здорового ребенка.
При входе в лечебное учреждение теперь располагается кабинет неотложной помощи. Это позволяет разделить потоки больных и здоровых пациентов. Детям с заболеваниями в острой фазе больше не нужно перемещаться по всей поликлинике.
Еще одним новшеством стал центр здорового ребенка. Здесь можно покормить и перепеленать малыша, а также обратиться с любым вопросом по уходу за новорожденным.
Перестройка коснулась не только внешнего вида лечебного учреждения, но и организации его работы. Картохранилище из регистратуры перенесли в отдельное помещение. А медрегистраторов освободили от обязанности отвечать на телефонные звонки. Справочную информацию теперь можно получить у администратора на входе в здание. Здесь же решается вопрос прикрепления к медицинскому учреждению.
– Сегодня у нас первый рабочий день в обновленном отделении. Разница между тем, что было и стало, огромна. Просторные светлые кабинеты. Новая мебель. И новые возможности. Совсем скоро в отделении начнет работу кабинет ультразвуковой диагностики, появится кабинет ЭКГ, – рассказала заведующая первым педиатрическим отделением Жанна Худякова.
Обновленную поликлинику уже успели оценить маленькие пациенты и их родители.
– Мои дети сегодня в восторге. Каждому вручили по яркому воздушному шарику. На прием к врачу они пошли с удовольствием, не капризничали, выполняли все, что просил доктор, – поделилась мама двоих детей Ольга Максимова. – Мы очень ждали, когда закончится ремонт. Живем в соседнем доме и ездить к врачу на Емельянова было неудобно.
Общая площадь поликлиники небольшая – 300 квадратных метров. Между тем, 12 педиатрических участков обсуживают более 10 тысяч маленьких пациентов. Ежедневно здесь готовы принимать до 360 человек.
Вопрос об открытии в областном центре дополнительных филиалов южно-сахалинской городской детской поликлиники прорабатывается в региональном министерстве здравоохранения. В ближайшие годы такие отделения планируется открыть в новых микрорайонах областного центра – в планировочном районе Дальнее и 25 микрорайоне.
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