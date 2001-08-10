Новые игрушки закупила южно-сахалинская

Открытое занятие с применением адаптированных игровых наборов в группе компенсирующей направленности прошло в южно-сахалинском детском саду "Матрешка". В учреждении подводят первые итоги проекта «Учусь, играя», реализованного на средства муниципального гранта, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

Группа для детей с нарушениями психоречевого развития и расстройствами аутистического спектра была открыта в «Матрешке» в 2018 году. Тогда же педагоги приняли решение расширить привычную для дошкольного учреждения предметно-развивающую среду, разработали проект и выдвинули его на предоставление муниципального гранта.

- Основной целью нашего проекта является формирование познавательного интереса к окружающему миру у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья через организацию занятий с использованием адаптированного игрового оборудования, - рассказывает руководитель проекта, педагог-психолог сада «Матрешка» Татьяна Ковкова. - Дети с особенностями развития требуют специализированного подхода при реализации воспитательного процесса, и в этом хорошим подспорьем выступают игрушки, разработанные с учетом восприятия детей с расстройством аутистического спектра. Если мы не научим ребенка одному из важнейших навыков - игре, то учиться дальше ему будет очень сложно.

Пособия, закупленные на средства гранта, - это не просто игрушки, а предметы, содержащие в себе определенную учебную задачу, условия решения которой заложены в самой конструкции и содержании игры. Так, адаптированная игра «Вибрирующее зеркало» предназначена для развития сенсорики и координации движений. Зеркало начинает вибрировать и издавать звуки, когда ребенок поставит его перед собой вертикально. Другое зеркало с цепочками в игре помогает преодолеть боязнь перед взглядом на свое отражение, этот страх есть у многих ребят с РАС. Или например, развивающий комплекс с клавишами разной текстуры и цветов, при нажатии на которые ребенок получает тактильные, визуальные и слуховые ощущения: вибрацию, музыку, треск шариков, мигание огней.

Все эти простые на первый взгляд вещи учат важным навыкам - регулировать силу нажатия, концентрировать визуальное внимание, изучать причинно-следственные связи в цепочке «действие-результат», оттачивать хватательные навыки, распознавание форм и цветов, развивать наблюдательность, сенсорное, слуховое и визуальное восприятие, крупную и мелкую моторику.

Как уточняют педагоги, оборудование подбиралось по принципу удобства использования детьми с особенностями развития, доступности и безопасности эксплуатации. Предпочтение отдали ведущему американскому производителю, специализирующемуся на изготовлении игрушек для детей с аутизмом.

- Расстройства аутистического спектра - это целая группа нарушений в развитии ребенка, которая затрудняет как общение с другими людьми, так и создает сложности во взаимодействии с окружающим миром, в обучении. Часто наши детки в силу своих особенностей не могут играть, - подчеркивает учитель-дефектолог группы компенсирующей направленности Екатерина Садкова. - С помощью яркого оборудования с движущимися элементами, световыми и звуковыми эффектами дети с удовольствием учатся играть.

Специалисты «Матрешки» постоянно проводят оценку навыков и потребностей каждого ребенка с особенностями развития, на основе которой выстраивается коррекционно-развивающая программа с дополнительными упражнениями с использованием адаптированных игровых пособий. Уже сейчас педагоги радуются первым результатам - кто-то перестал бояться зеркала, кто-то научился манипулировать с предметом и даже различать цвета. Динамика развития социальных и академических навыков дает надежду родителям и педагогам, что эти ребята с особенностями развития в будущем смогут следовать образовательным программам и успешно адаптируются в обществе.