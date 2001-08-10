Птицефабрика «Островная» сегодня производит две тысячи тонн мяса птицы в год. Благодаря реализации инвестиционного проекта в 2020 году эти объемы должны вырасти вдвое, в 2021-ом – втрое. Это увеличит доступность для сахалинцев и курильчан качественного мяса птицы, а также позволит создать более 100 дополнительных рабочих мест, сообщили ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Птицефабрика развивается при поддержке областных властей – с 2014 года «Островная» получила почти 800 миллионов рублей субсидий. В прошлом году на предприятии началась масштабная реконструкция.

Сейчас завершается строительство птичников на мясной площадке предприятия. Это шесть корпусов для выращивания бройлерной птицы. Производительность каждого из них будет достигать примерно 360 тонн мяса.

Также строятся помещения для выращивания молодняка от 0 до 90 дней. Здесь уже установили клеточное оборудование немецкого производства. В корпусе ремонтного молодняка будет содержаться до 90 тысяч цыплят. Это позволит бесперебойно комплектовать другие корпуса – с несушками и бройлерами. Планируется также и продавать кур островитянам, желающим заняться птицеводством.

– Сахалинская область получит свыше 6 тысяч тонн мяса бройлеров плюс 120 миллионов штук яйца куриного каждый год. Инвестиционный проект предусматривает производство не только мясных тушек, но и полуфабрикатов, копченостей из птицы. Получается широкая линейка местной продукции для жителей островного региона, – отметил директор АО «Птицефабрика «Островная» Сергей Добреля.

Бройлеров на Сахалине начали выпускать в 2016 году благодаря поддержке областных властей. Охлажденное мясо птицы неизменно пользуется высоким спросом у островитян.

– Курочки мягонькие, свежие, хорошо и быстро жарятся. Всегда только сахалинскую птицу берем. Еще нам нравятся колбаски, ветчина, пикантный рулет из курицы, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Лариса Бугланова.

Кроме новых птичников, на предприятии появится цех откорма. Сейчас питание для островных курочек закупается с материка, используется четыре рецепта откорма. В следующем году на птицефабрике собираются наладить собственное производство комбикорма, будут использовать восемь рецептов для несушек и бройлеров.

Увеличение производственных мощностей положительно отразится на развитии фирменной торговой сети. Магазины с широким ассортиментом сахалинской продукции уже работают не только в областной столице, но и в Долинском, Невельском, Корсаковском, Поронайском, Макаровском районах. Сегодня ведутся переговоры по поводу открытия торговой точки в Охе.

В Сахалинской области в последние три года растут объемы производства местной сельскохозяйственной продукции. Особое внимание руководство региона уделяет глубокой переработке, которая призвана создать конкуренцию привозным товарам. На прилавках островных магазинов увеличится количество высококачественных местных продуктов – с длительным сроком хранения и по доступной цене.