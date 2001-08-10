Новый мост появится на месте разрушенного в Анивском районе

В Аниве на месте разрушенного стадиона строят новый. Средства на проект выделяются из областного и местного бюджетов. Реализация давней мечты анивчан стала возможной благодаря победе района в конкурсе проектов инициативного бюджетирования стоимостью до 100 млн рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Новый стадион возводят за рекой Лютога, на месте прежнего спортивного сооружения, существовавшего в советские времена. Здесь проходили не только соревнования, но и фестивали, концерты с участием известных в стране артистов.

Спортобъект сильно пострадал во время разрушительного тайфуна «Филис». Водой смыло и висячий мост, ведущий на стадион. Средств на восстановление объектов тогда не нашлось. Постепенно некогда популярное у анивчан спортивное сооружение разрушилось полностью.

– Сейчас стадион решено восстановить. Он получит современные беговые дорожки, универсальное поле для игры в футбол, баскетбол и волейбол, площадку для сдачи норм ГТО, трибуны на 250 мест с раздевалками, – сообщил глава района Артем Лазарев.

Строительные работы на большом участке общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров уже начались. Подрядная организация настроена сдать объект в срок – к сентябрю 2020 года.

Контролируют ход работ анивские общественники во главе с Николаем Петровым, который более 20 лет руководил районом. Недавно активисты побывали на стройке и предложили построить к стадиону новый подвесной мост. Сейчас дорога «в обход» не удобна для жителей, особенно пожилых и мам с колясками.

Этот вопрос обсуждался в ходе недавнего визита в Анивский округ губернатора Валерия Лимаренко. Планы анивчан он одобрил. Так что со временем в городе на прежних местах вновь появятся и стадион, и мост к нему.