С начала года в кабинеты неотложной помощи обратились 140 тысяч сахалинцев
Острое состояние при ОРВИ, кишечной инфекции, травме – безотлагательный повод для обращения к врачу. Для упрощения этой процедуры в Сахалинской области несколько лет назад начали открываться кабинеты неотложной помощи. Сейчас при поликлиниках работает 54 таких подразделения.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном правительстве, чтобы попасть в кабинеты неотложной помощи, не нужно записываться в очередь и брать талон.
– С утра почувствовала себя плохо, ломота по всему телу, жар, попыталась взять талон на Госуслугах – на ближайшие три дня нет свободных. В поликлинику удалось попасть только к обеду. Думала, сейчас придется стоять в очереди в регистратуру. А мне администратор сразу предложила пройти в кабинет неотложной помощи, без регистратуры, без карты. Специалист тут же посмотрел, карту принесли, направили на рентген – удостовериться, что нет пневмонии. На все ушло 40 минут, – поделилась пациентка поликлиники №4 Южно-Сахалинска Наталья Червякова.
Для удобной маршрутизации пациентов такие кабинеты стараются организовать рядом со входом в здание, чтобы потоки больных и выздоравливающих пациентов меньше пересекались. В период подъема заболеваемости ОРВИ пациентов у кабинетов «неотложки» прибавляется, но независимо от этого сохраняется принцип оказания медицинской помощи – без талона, напрямую к специалисту.
– Талоны к терапевтам, к узким специалистам выкладываются на портале Госуслуги ежедневно на период в две недели - это касается плановой медицинской помощи. Если у человека острое состояние, необходимость в экстренной медицинской помощи, нужно обращаться в кабинет неотложной помощи или вызвать Скорую, – прокомментировала заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Нина Мухина.
Пациент, обратившийся в кабинет неотложной помощи, в дальнейшем направляется к своему участковому терапевту или профильному специалисту. Улучшение работы в первичном звене ведется по нескольким направлениям – организованы телемедицинские консультации, к информационно-разъяснительной работе привлечены «Серебряные волонтеры», для обратной связи открыты «Окна доверия».
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