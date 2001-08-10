Пять рекордов области улучшили островитяне на чемпионате России

Чемпионат России по плаванию состоялся в Казани. В течение шести дней пловцы разыграли 46 комплектов медалей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

В соревнованиях приняли участие более 800 сильнейших российских спортсменов из 66 регионов страны. В их числе лидеры отечественного плавания: призеры Олимпийских игр, чемпионы и призеры мира и Европы.

Сахалинскую область представляли мастер спорта София Тутасова (тренеры Любовь и Владимир Винокуренковы) и кандидат в мастера спорта Даниил Кучер (тренеры Татьяна и Борис Ториковы).

- Островные пловцы сумели неплохо проявить себя, обновив пять рекордов Сахалинской области. Кроме того, Даниил Кучер выполнил норматив мастера спорта России. Два рекорда улучшила София Тутасова. Ее результат на дистанции 50 метров на спине – 29,20 секунды; на 100 метров на спине – 1.02,68 секунды. Даниил Кучер улучшил три рекорда: 100 метров брассом – 1.03,15 секунды; 200 метров брассом – 2.16,49 секунды; 200 метров комплексным плаванием – 2.05,24 секунды, - отметили в минспорта.