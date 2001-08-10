Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2019
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Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
15:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по всем автодорогам Сахалина открыли после непогоды

С 14.30 12 ноября открыто движение на участках автодороги Тымовское - Александровск-Сахалинский и Тымовское - Смирных. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на главное региональное управление МЧС.

Напомним, утром 12 ноября в связи с образованием гололеда и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, было закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участках автодороги Тымовское - Александровск-Сахалинский и Тымовское - Смирных.

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