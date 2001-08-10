Сахалинцам предлагают устроить #ЩедрыйВторник
Поучаствовать в международном дне благотворительности #ЩедрыйВторник, который состоится 3 декабря, приглашают сахалинцев. Акция проходит в России три года и уже объединила более 270 городов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное агентство по делам молодежи.
Идея дня благотворительности #ЩедрыйВторник (#GivingTuesday) появилась в 2012 году и получила распространение в более чем 100 странах мира. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций.
Сахалинцы могут поддержать #ЩедрыйВторник любой благотворительной активностью: волонтерской или фандрайзинговой акцией, концертом, лекцией, пожертвованием или просто постом на тему благотворительности в социальных сетях — форматы и цели участия в нем могут быть разными.
- Сахалинские добровольцы были участниками благотворительного дня #ЩедрыйВторник в 2017 году. Тогда они ездили в социально-реабилитационный центр в Корсаков с подарками и игровой программой для его воспитанников, - рассказал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.
Чтобы стать партнером #ЩедрогоВторника необходимо зарегистрироваться на сайте акции, придумать благотворительное событие, добавить событие на интерактивную карту, рассказать о своей благотворительной активности в социальных сетях, не забывая использовать хэштэг #ЩедрыйВторник, поделиться результатами, чтобы успешный опыт смог попасть в сборник лучших идей, принять участие в конкурсе «Щедрая История» а также принять участие во флешмобе «Неделя признаний».
Атрибутику акции можно скачать на сайте #ЩедрыйВторник, там же есть пошаговое руководство по созданию собственной общегородской кампании.
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