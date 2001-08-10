Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2019
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Юные островитяне помогли ботаническому саду подготовиться к зиме

Юные островитяне помогли ботаническому саду подготовиться к зиме

Осенняя сессия областной экологической школы «Зелёный остров» прошла в Южно-Сахалинске. Участие в ней приняли около 60 школьников из двенадцати районов области, в том числе впервые за много лет – из Ногликского и Охинского.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном министерстве образования, программа сессии включала в себя три основных образовательных направления – «Ландшафтный дизайн», «Экология беспозвоночных животных» и «Экология позвоночных животных». Занятия вели опытные педагоги. Они провели для ребят мастер-классы по ландшафтному дизайну, увлекательную экскурсию в городском парке, а также интерактивные занятия.

Во время сессии юные экологи также нанесли визит в Сахалинский филиал ботанического сада-института ДВО РАН, где вместе с педагогами помогли сотрудникам готовиться к зимнему периоду.

Напомним, в экологической школе «Зелёный остров» в течение двух лет обучаются по программе естественнонаучного направления старшеклассники – победители школьных, городских и районных олимпиад по экологии и биологии, а также активисты различных профильных объединений, секций, клубов. Школа реализуется региональным министерством образования с 1995 года и проходит на базе областного центра внешкольной воспитательной работы.

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