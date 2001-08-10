Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2019
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Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
18:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Три района Сахалина охватит циклон

Завтра, 13 ноября, на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского районов синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде снега (до 14 мм) и усиление ветра до 20-26 м/с, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

- В администрацию указанных районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле главного регионального управления МЧС.

Вместе с тем, спасатели рекомендуют жителям указанных районов:

  • без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
  • уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
  • отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
  • туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
  • остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
  • при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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