Сенатор Григорий Карасин побывал на Сахалине

Сенатор Григорий Карасин побывал в пятидневной рабочей поездке на Сахалине. Член Совета Федерации с 8 по 12 ноября посетил Южно-Сахалинск, Охинский, Ногликский, Корсаковский районы. В каждом муниципалитете сенатор пообщался с жителями, депутатами, общественниками, студентами. Итоги поездки Григорий Карасин подвел на встрече с губернатором Валерием Лимаренко.

Как ТИА "Острова" рассказали в областном правительстве, этот визит в регион стал самым длительным с момента вступления Григория Карасина в должность сенатора – представителя от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области. До этого он занимал пост статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел Российской Федерации.

– Вы проехали с севера на юг острова, основательно погрузились в проблемы, волнующие сахалинцев. Уверен, что ваш богатый дипломатический опыт посодействует их скорейшему решению на федеральном уровне. В частности, речь идет о выделении финансирования на строительство трассы Южно-Сахалинск – Оха, на переселение северян из аварийного жилфонда, – сказал Валерий Лимаренко, обращаясь к Григорию Карасину.

Почти 250 километров главной островной дороги все еще не имеют твердого покрытия. Реконструкция сегодня идет за счет средств областного бюджета. Ожидается, что в мае 2020 года трассу передадут в федеральное подчинение. Это позволит получить около 28 миллиардов рублей из федеральной казны и ускорить асфальтирование дороги на север.

Еще один острый для северян вопрос – переселение из аварийных домов. В Охинском районе остается 180 тысяч квадратных метров жилья, которое пострадало еще в 1995 году, во время разрушительного Нефтегорского землетрясения. Сенатор отметил, что будет на федеральном уровне поднимать вопрос включения этих домов в программу расселения.

– Встречи в районах были очень насыщенные. Они показали, что в Сахалинской области живут думающие люди, которые критически относятся к недостаткам дня сегодняшнего и хотят сделать жизнь лучше. Такой же настрой я вижу у руководства региона. И я как сенатор настроен на то, чтобы максимально помогать в решении первоочередных проблем сахалинцев. Среди приоритетов – комфортное жилье, качественные дороги, высокая транспортная доступность, широкие возможности для образования, – отметил Григорий Карасин.

Повышение транспортной доступности островов также стало одним из основных направлений визита сенатора. Он осмотрел взлетно-посадочные полосы в Охе и Южно-Сахалинске, ознакомился с перспективами развития Корсаковского порта.

Кроме того, в Корсаковском районе член Совета Федерации побывал на площадке парка «Патриот» на аэродроме «Пушистый». Для ребят здесь обустраивают полосу препятствий, партизанскую деревню, городок для пейнтбола. Здесь развернулась выставочная площадка для военной техники. Именно в парке «Патриот» планируется провести Всероссийский молодежный патриотический слет в сентябре 2020 года.

На встрече со студентами СахГУ сенатор обсудил проект строительства университетского кампуса в Корсаковском районе. На единой территории Наука-града собираются разместить учебные корпуса, общежития, спортивные объекты, зоны отдыха. Этому проекту Григорий Карасин уделяет особое внимание, так как в Совете Федерации он избран первым заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре.