Новая должность появилась в сахалинском правительстве

В правительстве Сахалинской области произойдут очередные структурные изменения. В целях повышения эффективности управления вводится новая должность – первый заместитель губернатора Сахалинской области – руководитель администрации губернатора и правительства. Должность руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области – министра правительства будет сокращена, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ПСО.

Особое внимание правительство области уделяет развитию муниципальных территорий: ликвидации аварийного жилья, строительству школ, культурных и спортивных объектов, ремонту дорог и благоустройству. Теперь эта работа выходит на новый уровень – за организацию прямого взаимодействия властей с жителями городских округов будет отвечать первый заместитель губернатора. В том числе в его обязанности войдет курирование обратной связи от сахалинцев и курильчан по всем каналам: через горячую линию «1–300», «Окно доверия», сервис «Сахалин.онлайн» и социальные сети.

Аппарат губернатора и правительства Сахалинской будет переименован в администрацию губернатора и правительства Сахалинской области.

Напомним, ранее на островах приняли решение об объединении министерства сельского хозяйства и министерства торговли и продовольствия региона. Кроме того, в состав министерства культуры и архивного дела было решено включить государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.