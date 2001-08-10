Первый этап обустройства Дагинских источников хотят завершить до конца года
Первый этап обустройства Дагинских термальных источников планируют завершить до конца года. Такая информация прозвучала на встрече с жителями Ногликского района зампреда областного правительства Сергея Байдакова и члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа власти Сахалинской области.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе правительства региона, Дагинские термальные источники находились в запущенном состоянии несколько десятков лет: установленные ранее сооружения и пешеходные дорожки давно разрушились, а вода в купелях заилилась.
Сейчас на территории, где находятся Северные источники, уже отсыпали дорогу, построили ограждения и провели освещение. Субсидии на работы поступают из областного бюджета.
В течение 2 месяцев строители обустроят понтонные тропы, демонтируют старые и возведут новые домики над источниками, а также заменят купели. Для удобства отдыхающих на площадках установят урны, лавочки и беседки.
– Уже выделены средства на проведение второго этапа благоустройства территории – это работы на Южных источниках. Однако важно не только построить, но и сохранить достойный вид. Поэтому важно понять, каким образом обслуживать территорию, – отметил заместитель председателя областного правительства Сергей Байдаков.
В ходе встречи также поднималась тема строительства школы № 2. Прежнее здание ранее вывели из эксплуатации. Сейчас школьники и учителя занимаются в кабинетах первой школы, поэтому району необходимо строительство нового учебного заведения.
Сейчас уже определен подрядчик, ожидается подписание контракта. Планируется, что строительство школы начнется в июне следующего года и завершится в феврале 2022-го. Помимо учебных классов в здании предусмотрят медицинский блок, столовую, а также хореографический, актовый и спортивный залы. Возле здания оборудуют стадион и спортивную площадку. Благодаря новому объекту в Ногликском районе полностью ликвидируют вторую смену.
В числе прочего обсудили состояние здания районного архива. По словам директора учреждения Елены Валиуллиной, в нем протекает крыша, а помещения не приспособлены под хранение документов. Администрация района уже приступила к разработке сметы на проведение ремонтных работ.
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