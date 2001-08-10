Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Охи строят с опережением графика

Строительство взлетно-посадочной полосы в охинском аэропорту идет с опережением графика. Такая информация прозвучала во время рабочей поездки в Оху зампреда областного правительства Сергея Байдакова и члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа власти Сахалинской области Григория Карасина, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Для обустройства новой полосы уже поступили 550 железобетонных плит из 8 тысяч необходимых. Укладывать их начнут со следующего года. В рамках подготовительных работ строители выкорчевали кустарники и выровняли площадку. Дополнительно они оборудовали рулежную дорожку, частично провели линии связи и более чем наполовину оградили аэродром забором.

Отметим, что выполненные работы изначально планировалось завершить в декабре. До конца года на территории аэропорта обустроят очистные сооружения и патрульную дорогу.

– Данный объект является социально значимым для северной столицы острова. Охинцы регулярно пользуются услугами аэропорта, так как перелет – самый быстрый способ добраться до областного центра. Наша задача – обеспечить безопасные авиаперевозки для населения, поэтому строительство новой взлетно-посадочной полосы находится под постоянным контролем, – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Николай Давыдов.

Современная «взлетка» будет длиннее старой на 300 метров. Сейчас из-за недостаточной протяженности полосы авиакомпании вынуждены отправлять в столицу нефтяников воздушные суда с ограниченной взлетной массой. На самолет иногда берут на целую тонну меньше груза, чем могли бы.

– Прежняя взлетно-посадочная полоса была построена больше 50 лет назад и уже выработала свой ресурс. Кроме того, вредное воздействие на нее оказало землетрясение в Нефтегорске, следствием которого стало разрушение системы отведения вод – теперь вода застаивается и размывает грунт, – отметил начальник аэропорта «Оха» Сергей Суницкий.

Проект реконструкции охинского аэродрома разработан в 2016 году. Он состоит из двух этапов. На первом построят объекты, необходимые исключительно для обеспечения полетов. Это взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, патрульная дорога, ограждения, водосточно-дренажная система, очистные сооружения, объекты энергетики, аэро- и метеонавигации, светосистема.

Второй этап включает реконструкцию перрона с устройством четырех универсальных мест стоянок воздушных судов, площадки для противообледенительной обработки самолетов, строительство модульной газовой котельной и аварийно-спасательной станции. Завершить все работы планируют в 2021 году.