Сахалинцы отправились на финал премии «Студент года»

Представители высших образовательных организаций островного региона отправились на финал премии «Студент года». Он состоится в Ростове-на-Дону завтра, 14 ноября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское агентство по делам молодежи.

На торжественную церемонию награждения поехали 10 студентов. В списке победителей заочного этапа Российской национальной премии представители Сахалинского госуниверситета и Сахалинского института железнодорожного транспорта.

Татьяна Сидоренко стала победительницей в номинации «Председатель студенческого совета года». Девушка несколько лет руководила «Объединенным советом обучающихся» СахГУ, а до этого была активистом студенческого совета университета и руководителем волонтерского объединения «Феникс», которое также было заявлено в конкурсе и стало лучшим в номинации «Добровольческое объединение года».

- Я безумно счастлива, что появилась такая возможность представить Сахалинскую область на премии «Студент года». За победой в заочном этапе стоит много нашей общей работы с ребятами. Понимаем всю серьезность конкурса и думаем, что нам удастся достойно представить островной регион. Волнение, конечно, присутствует, но мы уверены в своих силах, - поделилась студентка.

Сахалинцы станут одними из 600 студентов, которые приедут на финал премии. «Студент года» - конкурсный и образовательный проект для учащихся, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной и общественной жизни.

Победителями национальной премии также стали студенты средне-профессиональных образовательных организаций острова. Для них финал премии состоится 22 ноября в Казани.