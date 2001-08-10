Южносахалинцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

Массовая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом, состоится в предстоящую субботу, 16 ноября. С 10.00 до 14.00 присоединиться к ней смогут все желающие в областной библиотеке, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинский минздрав.

Специалисты областного центра медицинской профилактики и врачебно-физкультурного диспансера проведут островитянам комплексное обследование, включающее в себя: экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам. По результатам обследования врачом-терапевтом будет проведено индивидуальное профилактическое консультирование. Всем желающим пройти обследование при себе следует иметь удостоверение личности. За 3 часа не употреблять пищу и не курить.

Во время акции индивидуальные консультации по вопросам профилактики сахарного диабета для горожан и гостей Южно-Сахалинска проведут врачи-эндокринологи городских поликлиник №2 и №4. На площадке с восточной стороны библиотеки с 10.00 до 14.00 будет работать мобильный диагностический комплекс, где все желающие смогут пройти флюорографию органов грудной клетки и маммографию (последнее для женщин, старше 39 лет).

При желании можно будет получить индивидуальную консультацию специалиста областного наркологического диспансера по вопросам отказа о курения табака.

Во время акции будут раздаваться брошюры, буклеты, листовки с практическими рекомендациями по профилактике сахарного диабета и сохранению здоровья.