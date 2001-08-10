Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Завтра, 14 ноября, на территории Охинского, Ногликского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Поронайского и Тымовского районов прогнозируются местами сильные осадки (15-29 мм), усиление ветра до 21-26 м/с. Ожидается налипание мокрого снега. Ночью 14 ноября на территории Холмского, Невельского, Углегорского и Томаринского районов прогнозируется местами сильный дождь (15-29 мм), днём усиление ветра до 20-25 м/с.
Также завтра на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется усиление ветра до 22-27 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
- В администрации указанных районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на нашем контроле, - сообщили ТИА "Острова" в региональном ГУ МЧС.
Вместе с тем, спасатели рекомендуют жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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