Парту героя открыли в южно-сахалинской школе № 3 имени Сергея Ромашина

Школа № 3 Южно-Сахалинска, в которой учился Герой России Сергей Ромашин, носит его имя с 1998 года. Она стала первым образовательным учреждением в Сахалинской области, где начата реализация акции «Парта героя» в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Цель акции - рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения.

Церемония была приурочена ко дню рождения героя, который родился 10 ноября 1967 года. В 1988 году окончил Московское высшее военное командное училище пограничных войск КГБ СССР. В 1995—1996 годах совершил четыре командировки в Чечню. 9 августа1996 года во время боевых действий в Чечне майор Ромашин вызвал огонь противника на себя и ценой собственной жизни обеспечил выход товарищей из окружения. В сентябре 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему было посмертно присвоено звание Героя России.

Как отметила региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа», депутат областной Думы Наталья Захарчук, мероприятие призвано сформировать у подрастающего поколения уважение к истории Отечества, его прошлому и настоящему, людям, которые составили воинскую славу России. В приветственном слове школьникам Наталья Захарчук сказала:

- Мне бы хотелось, чтоб каждый из вас стремился стать достойным чести сесть за эту парту. Помните, что будущее России начинается со школьной парты.

- Среди наших ветеранов есть люди, которые помнят Сергея Ромашина, в свои школьные годы он был любознательным, спортивным подростком, а став офицером, отдал жизнь, защищая мир и благополучие граждан России. Пусть он будет для вас примером, а мы, ветераны гсобезопасности, всегда будем рядом с вами, - сказал, обращаясь к учащимся, председатель Сахалинской региональной общественной организации ветеранов госбезопасности Александр Иванча.

Парта героя, на которой размещена информация о жизни и подвиге Сергея Ромашина, - не первый знак его памяти. В 1998 году на здании школы была установлена мемориальная доска. С 2002 года в Южно-Сахалинске ежегодно проводится турнир по рукопашному бою памяти Ромашина. В прошлом году в школьном сквере был установлен бюст Героя России, в самой школе - мемориально-информационный стенд, знакомящий с биографией Ромашина.

- Честь первыми сесть за Парту героя мы предоставим лучшим учащимся пятых классов. В дальнейшем эта привилегия станет еще одним импульсом нашим ребятам для отличной учебы, проявления активности во всех сферах – творчестве, спорте, общественной работе, будет способствовать укреплению их жизненных позиций. Уверена, что у нас не будет недостатка в кандидатах для Парты героя, - отметила директор школы № 3 Надежда Дубина.

По словам Натальи Захарчук, акция «Парта героя» будет продолжена совместно с министерством образования Сахалинской области в региональном масштабе и охватит все школы, в которых учились герои-сахалинцы.