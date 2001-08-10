Чеховским школьникам подарили «Азбуку о Сахалине и Курилах»
Депутат областной Думы Игорь Янчук встретился с учащимися и педагогическим составом школы села Чехов Холмского района. В подарок от автора дети получили «Азбуку в стихах и рисунках о Сахалине и Курилах». Как ТИА "Острова" рассказали в региональном отделении "Единой России", книга была создана для того, чтобы юные островитяне расширили свой кругозор, познакомились с достопримечательностями природного и рукотворного характера Сахалинской области.
Самобытность издания в том, что каждой из 33 букв алфавита соответствуют понятия из области экономики, географии, зоологии, ботаники, экономики, истории, которые характерны только для Сахалина и Курильских островов. Например, буква А – это айны (народ, проживавший в древности на островах), Алаид (самый высокий вулкан на Курилах), Ж - мыс Жонкьер, Л - останец Лягушка и другие сахалинские особенности. Общаясь с юными читателями, Игорь Янчук выразил надежду, что его азбука поможет им лучше узнать свою малую родину, любить и беречь ее.
Кроме того, школьную библиотеку пополнили четыре книги из сказочной серии «Приключения Кати и Марка», написанные Игорем Янчуком. Продолжение следует, отметил автор, в его планах - написание еще трех книг для серии, герои которых уже полюбились юным сахалинцам. От холмского отделения партии «Единая Россия» сельской школе были переданы комплект футболок для занятий спортом и сладкие подарки.
Как сообщила исполнительный секретарь Холмского местного отделения «Единой России» Ирина Киселева, в конце ноября в Чехове запланирован круглый стол с участием депутатов областной Думы, на котором будут обсуждать проблемы, волнующие общественность, в частности, вопросы обеспечения кадрами образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Земский учитель», предоставления жилья приглашенным специалистам.
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