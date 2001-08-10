Больше 180 км дорог привели в порядок в Сахалинской области
В Сахалинской области за год привели в порядок более 180 километров дорог. На ремонт и реконструкцию трасс из областного и федерального бюджетов направлено более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Особое внимание уделили модернизации автодороги «Южно-Сахалинск – Оха», которая связывает северные, центральные и южные районы области. На главной трассе завершается строительство и реконструкция 4 участков. Их общая протяженность – более 12 километров. Завершаются работы между селами Онор и Палево в Тымовском районе, в границах села Вал в Ногликском городском округе, на участке от села Пильтун до Сабо в Охинском районе и на мосту через реку Красносельская в Южно-Сахалинске.
Кроме того, уже завершен капремонт дороги в Смирных протяженностью более 4 километров. Там рабочие уложили асфальт, обустроили наружное освещение, тротуары, автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки и ограждения. Заасфальтирован и благоустроен участок в границах села Буюклы.
Масштабные работы завершены на острове Кунашир. Там заасфальтировали участок, соединяющий Южно-Курильск с аэропортом Менделеево – это 12 километров дороги. Теперь добраться из райцентра до воздушной гавани можно с комфортом за 20 минут.
На автомобильной дороге Тымовское – Александровск-Сахалинский в селе Арково завершено асфальтирование участка протяженностью более 3 километров. Аналогичные работы проведены на отрезке Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск – на участке в селе Пионеры длиной более двух километров. Кроме того, там построили мост. Также асфальтовым покрытием обеспечили участок дороги Огоньки-Невельск и отрезок Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка протяженностью 3 километра.
А на трассах местного значения в этом году построят и реконструируют более 8 километров дорог с асфальтобетонным покрытием – это в 4 раза больше, чем в 2018. Кроме того, практически вдвое увеличились объемы ремонта – работы проведут на 110 километрах дорог, из них 12 отремонтируют капитально. К примеру, в Корсаковском районе завершается строительство участков до села Новиково длиной 2,65 километра и к Озерску протяженностью 2,2 километра.
Напомним, в этом году по поручению Валерия Лимаренко дорожный фонд региона увеличили на 60 процентов. На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем годом ранее. На эти деньги построят 37,7 километра трасс, еще 120 километров отремонтируют.
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