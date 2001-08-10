Педагоги южно-сахалинской школы № 32 сели за парты
Накануне в областном центре завершился трехдневный научно-практический семинар по вопросам диагностики и оценки образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.
Мероприятие прошло на базе школы № 32. В качестве лектора выступил доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор «Института образования человека» (Москва), директор Центра дистанционного образования «Эйдос» Андрей Хуторской.
В его научно-практическом багаже авторство и редакторство более тысячи исследований в области педагогики, дидактики, современных методик и технологий обучения («Развитие одаренности школьников», «Эвристическое обучение», «Метапредметный подход в обучении», «Дидактика», «Педагогика»).
Знакомство с Институтом образования человека у южно-сахалинских педагогов началось не так давно, но уже есть первые результаты сотрудничества. По словам директора городского департамента образования Анастасии Киктевой, практика партнерства с ведущими образовательными учреждениями страны очень полезна.
- Мы изучаем практику, понимаем, что будет востребовано, приглашаем к себе для обмена опытом, выезжаем на учебу сами. Такое сотрудничество обогащает. Интенсивный ритм жизни диктует и темпы развития образования, потому важно улавливать тенденции, чтобы не упустить важного. Учителям нужно помогать раскрывать таланты ученика и сделать их конкурентоспособными в современном мире, - отметила она.
Как рассказала директор школы № 32 Светлана Бетнарская, их учреждение с начала этого года выступает в качестве региональной инновационной площадки «Профильное обучение в условиях опережающего введения ФГОС среднего общего образования».
- Одна из важных задач, которая стоит перед нашим коллективом и всем педсообществом - повышение профессиональной компетентности. Учитель должен идти в ногу со временем, постоянно совершенствоваться. Программа семинара была насыщенной, и мы смогли по-новому взглянуть на какие-то уже знакомые вещи, получить ответы на актуальные для нашего саморазвития вопросы от ведущего эксперта. Опыт совместной работы с приглашенными специалистами для нас не новый, и мы всегда с удовольствием выходим на диалог с признанными авторитетами сферы образования России, - рассказала Светлана Бетнарская.
Участие педагогического коллектива в практическом семинаре Института образования человека стало возможным по итогам областного конкурса среди учреждений, имеющих статус «региональная инновационная площадка». Школа № 32 вошла в число образовательных организаций, получивших грант Сахалинской области для реализации инновационных программ.
Кроме того, в рамках мероприятия прошла встреча Андрея Хуторского с педагогической общественностью региона.
- На Сахалине я впервые. Очень понравился Южно-Сахалинск. Впечатлен островными красотами, душевностью людей и колоссальным потенциалом. У островного педагогического сообщества есть все ресурсы для успешной реализации всех важных инициатив во благо развития подрастающего поколения. И рад, что мой опыт будет в этом полезен. Мы построили работу так, чтобы участники семинара не просто слушали теорию, а разрабатывали по определенной методике уроки, задания для учеников, способствующие раскрытию личности ребенка. Это те элементы, которые необходимы в каждодневной работе, - подвел итоги Андрей Хуторской.
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