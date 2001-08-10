День правовой помощи детям пройдет в Южно-Курильске

В рамках оказания бесплатной юридической помощи день 20 ноября объявлен Днём правовой помощи детям. Он будет проходить в здании местной мэрии (кабинет №4) с 9:00 до 18:00. Об этом сообщается на сайте администрации Южно-Курильского района.

Бесплатную юридическую помощь могут получить следующие категории граждан:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

2) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

3) граждане, имеющие 3-х и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет;

4) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

5) дети-инвалиды и их родители;

6) иные лица, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.