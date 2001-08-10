День правовой помощи детям пройдет в Южно-Курильске
В рамках оказания бесплатной юридической помощи день 20 ноября объявлен Днём правовой помощи детям. Он будет проходить в здании местной мэрии (кабинет №4) с 9:00 до 18:00. Об этом сообщается на сайте администрации Южно-Курильского района.
Бесплатную юридическую помощь могут получить следующие категории граждан:
1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
2) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
3) граждане, имеющие 3-х и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет;
4) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
5) дети-инвалиды и их родители;
6) иные лица, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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