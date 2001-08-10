Больше ста островных семей воспользовались бесплатным прокатом детских колясок

Более 100 сахалинских семей воспользовались бесплатным прокатом детских колясок. Также островитяне могут взять на время кроватки и столики для кормления. Такая услуга предоставляется в регионе уже третий год. Предметы первой необходимости могут получить семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, студенческие семьи и семьи с детьми-инвалидами. Пункты проката созданы на базе 8 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Предоставляя напрокат детские вещи, мы, тем самым оказываем поддержку семьям с детьми до 3 лет, у которых есть жизненные трудности. Родители при необходимости может получить сразу несколько предметов: кроватку, коляску, столик для кормления, – пояснила начальник отдела учреждений социального обслуживания регионального министерства социальной защиты Елена Кобец.

Екатерина Плюснина из Анивы воспользовалась услугами пункта проката, когда понадобилась новая коляска для сына. Подходящую выбрали в социально-реабилитационном центре «Алый парус». В наличии у учреждения – более 80 различных детских изделий для проката.

– Семьям с детками много чего нужно, и это все дорого стоит. Я сейчас в декретном отпуске, средств не хватает. Очень хорошо, что у нас есть такая помощь, когда можно взять вещи напрокат, – отметила женщина.

Чтобы получить в пункте проката предметы для ребенка, нужно обратиться в отделение социальной поддержки или в социально-реабилитационный центр по месту жительства. Подробная информация по этому вопросу размещена на сайтах учреждений. Пользоваться вещами семья может 12 месяцев, при необходимости этот срок можно продлить. Для оформления договора требуется минимальный пакет документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка (детей), документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, студенческий билет (для студенческих семей), справка МСЭ (для семей с детьми-инвалидами).

За время реализации проекта услугами бесплатного проката воспользовались более 100 островных семей с детьми. В основном пользуются спросом летние и зимние коляски, кроватки, манежи, ходунки, санки.