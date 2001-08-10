Медики из Москвы и Оренбурга помогают сахалинцам с больными суставами
Меньше чем за месяц в южно-сахалинской больнице имени Анкудинова провели почти 30 операций по замене тазобедренных и коленных суставов. Внедрять высокотехнологичные методы лечения сахалинским врачам помогают опытные доктора из Москвы и Оренбурга. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
На сложные операции жителям островной области не нужно ехать в другие регионы. На протяжении пяти лет в городской больнице успешно проводят операции по замене тазобедренных суставов. В этом году сахалинские травматологи начали внедрять протезирование коленных суставов. Планируется развивать это направление медицинской помощи и в 2020-ом.
Пациентка отделения травматологии Любовь Ружанская больше не страдает от боли при каждом движении. Последние годы она держалась только на обезболивающих препаратах – в ее коленном суставе стерся хрящ. Поэтому на предложение сахалинских травматологов поставить имплант согласилась, не раздумывая.
– Меня быстро направили на обследование и тут же внесли в список на операцию. Пять дней назад ее провели. Все прошло, как по маслу. Боль исчезла уже на следующий день после операции, – поделилась Любовь Ружанская.
Островные врачи перенимают опыт коллег из других регионов. В августе-сентябре в южно-сахалинской больнице работал медицинский десант из Москвы. За месяц травматологи из столицы провели 50 операций по замещению коленного и тазобедренного суставов.
В конце октября для развития этого направления в островном регионе прибыл доцент кафедры травматологии и ортопедии Оренбургской медицинской академии Александр Сафронов. Вместе с сахалинскими врачами он провел около 30 высокотехнологичных операций и до конца ноября планирует выполнить еще 30 имплантаций.
– Коллеги, с которыми я работаю на Сахалине, имеют высокий профессиональный уровень. Не вижу препятствий для освоения и внедрения трансплантации коленных суставов в вашем регионе, – отметил доцент Александр Сафронов. – Данные операции необходимы, когда остальные методы лечения не эффективны. Операция возвращает к полноценной жизни и зачастую даже к работе.
– Это высокотехнологичный вид помощи радикально решает проблему пациента с болями в проекции коленного и тазобедренного суставов, – добавил заведующий травматологическим отделением городской больницы имени Анкудинова Артур И. – Операция не восстановит хрящ. Зато подарит человеку годы жизни без страданий и таблеток. Материалы протезов выполнены из биологически совместимых материалов и прослужат хозяину не менее 20 лет.
Работа по привлечению врачей высшей квалификации по различным направлениям медицинской науки ведется в Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Приглашаются специалисты по травматологии, радиологи, гистологии, онкологии, рентгенологии. Врачи из других регионов работают на островах от двух недель до месяца. В это время они не только помогают сахалинским пациентам, но и консультируют местных специалистов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 18:00 8 Ноября Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
- 11:30 7 Ноября Двое мужчин до смерти избили знакомого и бросили на улице в Ногликах
12:00 7 Ноября Чемпион мира провёл мастер-класс для сахалинских кикбоксеров
14:00 7 Ноября Гедза, хинкали и равиоли накормят жителей Южно-Сахалинска
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?