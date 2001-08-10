Медики из Москвы и Оренбурга помогают сахалинцам с больными суставами

Меньше чем за месяц в южно-сахалинской больнице имени Анкудинова провели почти 30 операций по замене тазобедренных и коленных суставов. Внедрять высокотехнологичные методы лечения сахалинским врачам помогают опытные доктора из Москвы и Оренбурга. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

На сложные операции жителям островной области не нужно ехать в другие регионы. На протяжении пяти лет в городской больнице успешно проводят операции по замене тазобедренных суставов. В этом году сахалинские травматологи начали внедрять протезирование коленных суставов. Планируется развивать это направление медицинской помощи и в 2020-ом.

Пациентка отделения травматологии Любовь Ружанская больше не страдает от боли при каждом движении. Последние годы она держалась только на обезболивающих препаратах – в ее коленном суставе стерся хрящ. Поэтому на предложение сахалинских травматологов поставить имплант согласилась, не раздумывая.

– Меня быстро направили на обследование и тут же внесли в список на операцию. Пять дней назад ее провели. Все прошло, как по маслу. Боль исчезла уже на следующий день после операции, – поделилась Любовь Ружанская.

Островные врачи перенимают опыт коллег из других регионов. В августе-сентябре в южно-сахалинской больнице работал медицинский десант из Москвы. За месяц травматологи из столицы провели 50 операций по замещению коленного и тазобедренного суставов.

В конце октября для развития этого направления в островном регионе прибыл доцент кафедры травматологии и ортопедии Оренбургской медицинской академии Александр Сафронов. Вместе с сахалинскими врачами он провел около 30 высокотехнологичных операций и до конца ноября планирует выполнить еще 30 имплантаций.

– Коллеги, с которыми я работаю на Сахалине, имеют высокий профессиональный уровень. Не вижу препятствий для освоения и внедрения трансплантации коленных суставов в вашем регионе, – отметил доцент Александр Сафронов. – Данные операции необходимы, когда остальные методы лечения не эффективны. Операция возвращает к полноценной жизни и зачастую даже к работе.

– Это высокотехнологичный вид помощи радикально решает проблему пациента с болями в проекции коленного и тазобедренного суставов, – добавил заведующий травматологическим отделением городской больницы имени Анкудинова Артур И. – Операция не восстановит хрящ. Зато подарит человеку годы жизни без страданий и таблеток. Материалы протезов выполнены из биологически совместимых материалов и прослужат хозяину не менее 20 лет.

Работа по привлечению врачей высшей квалификации по различным направлениям медицинской науки ведется в Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Приглашаются специалисты по травматологии, радиологи, гистологии, онкологии, рентгенологии. Врачи из других регионов работают на островах от двух недель до месяца. В это время они не только помогают сахалинским пациентам, но и консультируют местных специалистов.