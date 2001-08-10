Южно-Сахалинск присоединился к акции «Коробки храбрости»

Южно-Сахалинск присоединился к всероссийской акции «Коробки храбрости». Коробки с игрушками для маленьких пациентов поликлиник подготовили дети областного центра. Акция посвящена Всемирному дню доброты, который отмечается 13 ноября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Одним из мест, где появились эти коробки, стало 1-ое педиатрическое отделение детской городской поликлиники. Теперь здесь дети могут выбирать себе награду за то, что были смелыми в процедурном кабинете и прошли неприятные медицинские процедуры. «Коробки храбрости» наполнены маленькими игрушками и сувенирами небольшого размера. Их для юных жителей города собирали южно-сахалинские школьники, воспитанники детских садов и их родители.

- В середине сентября нам пришла идея сделать коробки храбрости. Сначала мы сделали саму коробку, красиво оформили, затем прошлись по классам и предложили другим ученикам помочь в сборе подарков. Когда сегодня дарили детям игрушки, некоторые из них растерялись, смущались, но в итоге все откликнулись положительно, - поделился Михаил Мозговой, учащийся гимназии №1 Южно-Сахалинска, член Детского общественного совета при уполномоченном при губернаторе Сахалинской области по правам ребенка.

- К акции присоединились практически все школы и детские дошкольные учреждения городского округа, что позволило собрать много коробок. «Коробки храбрости» будут размещены в детских поликлиниках, стоматологических и прививочных кабинетах, а также фельдшерско-акушерских пунктах, - рассказывает Любовь Устиновская, уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по правам ребенка.

Все желающие могут пополнять «коробки храбрости» в местах, где они размещены. Важно, чтобы все принесенные игрушки были новыми и соответствовали всем санитарным требованиям, так как в больницах у детей ослаблен иммунитет.