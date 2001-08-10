Добровольческий центр «Молоды душой» открыли на Сахалине
На Сахалине открыли региональный добровольческий центр «Молоды душой». Площадка объединит около 150 «серебряных волонтеров» со всех муниципальных образований. Она станет центром притяжения для желающих присоединиться к популярному движению, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«Серебряные волонтеры» активно участвуют в социальных проектах. Однако им не хватало общего пространства для обсуждения своих инициатив.
– В нашей области, как и по всей стране, волонтерство среди старшего поколения набирает обороты. Сахалинские пенсионеры чувствуют не только свою востребованность в обществе, но и получают возможность направить свой бесценный жизненный и профессиональный опыт на развитие региона, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.
В центре будут обучать пенсионеров волонтерской деятельности, правильно оказывать помощь маломобильным гражданам на дому, а также организовывать социально-досуговые и оздоровительные мероприятия.
– Мы только недавно начали нашу деятельность, но она уже приносит пользу. Люди приходят, они хотят помогать нуждающимся. Теперь у нас есть свое помещение для таких встреч, уверен это даст новый импульс для развития нашего движения, – рассказал идейный вдохновитель движения «Серебряные волонтеры» Владимир Забелин.
Напомним, создание на островах движения «Серебряные волонтеры» ранее поддержал губернатор Валерий Лимаренко. Сейчас министерство социальной защиты совместно с общественными организациями реализуют в рамках проекта два значимых направления: «Школа общественной активности» и «Сестра милосердия».
В рамках первого – на базе Центра медико-социальной реабилитации «Чайка» – специалисты оказывают консультативную и методическую помощь начинающим добровольцам.
Другой проект направлен на обучение волонтеров необходимым навыкам для ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В этом году сертификаты о прохождении курса получат более 45 человек.
Стать «серебряным волонтером» может любой гражданин пенсионного возраста, желающий заниматься волонтерской деятельностью. Дополнительную информацию о деятельности движения можно узнать по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 280 (после 14:00) или позвонив по номеру телефона: +7 (984) 134-56-79.
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