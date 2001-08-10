Сахалинские междугородние автобусы после обеда не будут ездить из-за гололеда

Сегодня, 14 ноября, в связи с образованием гололёда, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, с 15.00 будет закрыто междугороднее автобусное сообщение по направлениям: «Южно-Сахалинск – Шахтёрск», «Южно-Сахалинск – Поронайск», «Южно-Сахалинск – Корсаков», «Южно-Сахалинск – Невельск», «Южно-Сахалинск – Холмск», «Южно-Сахалинск – Анива», «Южно-Сахалинск – Углегорск», «Южно-Сахалинск – Макаров», «Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский», «Южно-Сахалинск – Красногорск» и в обратных направлениях.

- Граждан, которые планировали перемещаться на междугородних автобусах, просим воспользоваться услугами Сахалинской железной дороги, а автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах и воздержаться от выездов на личном автотранспорте за пределы населённых пунктов, - сообщили ТИА "Острова" в региональном ГУ МЧС.

Уточнить информацию о времени открытия междугороднего автобусного движения можно в автобусной кассе города Южно-Сахалинска по телефону: 8(4242) 72-25-53 (с 7:00 до 19:00) и у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.