Сахалинские междугородние автобусы после обеда не будут ездить из-за гололеда
Сегодня, 14 ноября, в связи с образованием гололёда, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, с 15.00 будет закрыто междугороднее автобусное сообщение по направлениям: «Южно-Сахалинск – Шахтёрск», «Южно-Сахалинск – Поронайск», «Южно-Сахалинск – Корсаков», «Южно-Сахалинск – Невельск», «Южно-Сахалинск – Холмск», «Южно-Сахалинск – Анива», «Южно-Сахалинск – Углегорск», «Южно-Сахалинск – Макаров», «Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский», «Южно-Сахалинск – Красногорск» и в обратных направлениях.
- Граждан, которые планировали перемещаться на междугородних автобусах, просим воспользоваться услугами Сахалинской железной дороги, а автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах и воздержаться от выездов на личном автотранспорте за пределы населённых пунктов, - сообщили ТИА "Острова" в региональном ГУ МЧС.
Уточнить информацию о времени открытия междугороднего автобусного движения можно в автобусной кассе города Южно-Сахалинска по телефону: 8(4242) 72-25-53 (с 7:00 до 19:00) и у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 18:00 8 Ноября Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
- 11:30 7 Ноября Двое мужчин до смерти избили знакомого и бросили на улице в Ногликах
12:00 7 Ноября Чемпион мира провёл мастер-класс для сахалинских кикбоксеров
14:00 7 Ноября Гедза, хинкали и равиоли накормят жителей Южно-Сахалинска
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?