Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2019
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Двенадцать районов островного региона охватит циклон
16:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Опасное волнение моря прогнозируют у юго-западного побережья Сахалина

Сегодня вечером, 14 ноября, у юго-западного побережья Сахалина от Углегорска до мыса Крильон (Углегорский, Томаринский, Холмский и Невельский районы) прогнозируется опасное волнение моря высотой до 4-х метров и более, возможно повреждение береговых сооружений. Явление сохранится ночью и днём 15 ноября, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования указанных районов, а также в морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск» и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Главное региональное управление МЧС рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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