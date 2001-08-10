Сильный ветер ожидается на территории 12 районов Сахалинской области

Завтра, 15 ноября, на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. В Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском районах ветер усилится до 25-30 м/с.

Кроме этого, 15 ноября в Северо-Курильском районе ожидаются сильные осадки, усиление ветра до 23-28 м/с, а в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется усиление ветра до 23-28 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

- В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - рассказали ТИА "Острова" в региональном ГУ МЧС России.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.