Сильный ветер ожидается на территории 12 районов Сахалинской области
Завтра, 15 ноября, на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. В Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском районах ветер усилится до 25-30 м/с.
Кроме этого, 15 ноября в Северо-Курильском районе ожидаются сильные осадки, усиление ветра до 23-28 м/с, а в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется усиление ветра до 23-28 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
- В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - рассказали ТИА "Острова" в региональном ГУ МЧС России.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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