Около 700 вопросов в соцсетях задали губернатору островитяне

Первые итоги работы новой системы взаимодействия с жителями в социальных сетях подвел накануне Валерий Лимаренко. На совещании в областном правительстве собрались все руководители органов исполнительной власти и главы районов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Распоряжение, которое обязывает чиновников в течение 24 часов отвечать на сообщения в Интернете, губернатор подписал 4 ноября. С этой даты наблюдается резкий всплеск интереса сахалинцев и курильчан к новой системе ответов. В первые 10 дней на официальные страницы губернатора и правительства поступило 5797 сообщений, из них 685 вопросов. Многие обращения не требуют ответа – это «лайки», поздравления, пожелания, иногда – неаргументированный негатив.

Большинство вопросов касаются переселения из аварийного жилья, благоустройства, строительства и ремонта автодорог, а также услуг ЖКХ, медицинской помощи и социальных льгот.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что профильные органы власти должны больше внимания уделять качеству ответов.

– Нужно общаться с людьми не на бюрократическом, а на человеческом языке. Уважение к людям и профессионализм – это культурный код власти. Обращения граждан чиновники должны воспринимать не как помеху, а как помощь в работе. Сахалинцы и курильчане указывают проблемные направления, по которым нужно двигаться, чтобы сделать жизнь лучше, – считает губернатор.

Как рассказала директор департамента информационной политики правительства Сахалинской области Оксана Семенова, пока по количеству вопросов и ответов лидирует Южно-Сахалинск – 223 сообщения. Областной центр наряду с министерствами здравоохранения и социальной защиты также является лидером по качеству работы в социальных сетях.

Для положительного примера: одна жительница возмущена пробками из-за ремонта на дорогах, свой вопрос она заканчивает резким негативом. В ответ администрация Южно-Сахалинска благодарит за обращение, соглашается с тем, что ситуация на дорогах сегодня непростая. Далее следует подробный отчет о ремонтных работах, а в конце – просьба с пониманием отнестись к ситуации.

Но не всегда ответы чиновников отличаются такой эмоциональной вовлеченностью и полнотой информации. Так, житель Быкова интересуется, почему в родном селе не ведется жилищное строительство. Он опасается, что его дом в скором времени признают аварийным, а переселиться будет некуда. В качестве ответа он получает тяжеловесное название муниципальной жилищной программы. Хотя в вопросе сахалинец называет свой адрес: Горняцкая, 17.

На совещании глава Долинского района Александр Тугарев соощил, что этот дом состоит из двух блоков. Один уже расселили, а жители второго переезжать не хотят. Было принято решение – снести первый блок, а на его месте возвести комфортное жилье.

– Вот правильный ответ. Но почему его не получил житель Быкова? – обратился к мэру Валерий Лимаренко. – В ближайшие выходные всем руководителям нужно провести работу над ошибками и исправить неверные ответы.

Напомним, обратиться к губернатору можно через официальные аккаунты в Инстаграме (https://www.instagram.com/limarenko_official), Фейсбуке (https://www.facebook.com/valery.limarenko), Одноклассниках (https://ok.ru/valery.limarenko), ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).

Задавая вопрос в социальных сетях, жителям необходимо указывать имя и фамилию, адрес, контактный телефон. Новая система взаимодействия с сахалинцами и курильчанами пока работает в тестовом режиме. Через три месяца она станет обязательной для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в Сахалинской области.

Обращения в социальных сетях – не единственный механизм обратной связи, запущенный в островном регионе по инициативе Валерия Лимаренко. С 1 апреля работает горячая по вопросам здравоохранения «1-300». По этому номеру поступило почти 200 тысяч звонков, 40 тысяч пациентов с помощью этого сервиса записались на прием к врачу. До конца года в островных медучреждениях появятся «Окна доверия» – видеокамеры, где все желающие могут записать свои жалобы, пожелания или благодарности. Такие системы уже работают в южно-сахалинской поликлинике №2 и взрослой поликлинике Корсакова.

Помимо этого, с конца мая во всех районах области действуют портал и мобильное приложение для обратной связи «Сахалин.Онлайн». Более 3,5 тысяч пользователей уже оставили здесь около 2,5 тысяч сообщений. Наиболее популярные тематики – ремонт дорог, взаимодействие с управляющими компаниями, несанкционированные свалки. Также с августа работает аналогичный сервис – «Бизнес.Сахалин.Онлайн» – для предпринимателей.