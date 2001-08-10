Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2019
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10:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько рейсов

На несколько часов задержаны шесть рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. Еще шесть самолетов прилетят на остров с опозданием, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU

Вылеты:

  • HZ- 4627 Южно-Сахалинск — Комсомольск-на-Амуре вылет в 11 утра. По расписанию в 8:10;
  • рейс HZ-4609 в Петропавловск–Камчатский задержан до 10:00. Планировался вылет в 9 утра;
  • два рейса HZ-4619 в Курильск задержаны до 11:00. Вылет по расписанию в  9:20 и  в 9:40;
  • самолет в Шахтерск HZ-4647 вылетит в 14:00. Вылет планировался в 10:50;
  • SU-1743 в Москву борт задержан ориентировочно до 18:45. По расписанию самолет должен улететь в 15:45.

Прилеты:

  • рейс R3-4449 Якутск —Хабаровск — Южно-Сахалинск задержан до 14:30 (по расписанию 10:40);
  • HZ-4628 Комсомольск-на-Амуре – Южно-Сахалинск задержан до 14:10, по расписанию вылет планировался на 12:10;
  • два рейса HZ-4620 из Курильска прилетят в 13:40 и в 14:15;
  • московский борт SU-1742 совершит посадку в 16:45;
  • самолет из Петропавловска-Камчатского ожидается в 18:20.

Подробную информацию можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта имени А.П.Чехова. 

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