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10:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько рейсов
На несколько часов задержаны шесть рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. Еще шесть самолетов прилетят на остров с опозданием, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU
Вылеты:
- HZ- 4627 Южно-Сахалинск — Комсомольск-на-Амуре вылет в 11 утра. По расписанию в 8:10;
- рейс HZ-4609 в Петропавловск–Камчатский задержан до 10:00. Планировался вылет в 9 утра;
- два рейса HZ-4619 в Курильск задержаны до 11:00. Вылет по расписанию в 9:20 и в 9:40;
- самолет в Шахтерск HZ-4647 вылетит в 14:00. Вылет планировался в 10:50;
- SU-1743 в Москву борт задержан ориентировочно до 18:45. По расписанию самолет должен улететь в 15:45.
Прилеты:
- рейс R3-4449 Якутск —Хабаровск — Южно-Сахалинск задержан до 14:30 (по расписанию 10:40);
- HZ-4628 Комсомольск-на-Амуре – Южно-Сахалинск задержан до 14:10, по расписанию вылет планировался на 12:10;
- два рейса HZ-4620 из Курильска прилетят в 13:40 и в 14:15;
- московский борт SU-1742 совершит посадку в 16:45;
- самолет из Петропавловска-Камчатского ожидается в 18:20.
Подробную информацию можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта имени А.П.Чехова.
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