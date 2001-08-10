Южносахалинцев зовут поучаствовать в проекте «Успех года»

Южносахалинцев приглашают присоединиться к подведению итогов уходящего года, назвав самые яркие, по их версии, события, интересные проекты и земляков, добившихся особых достижений, в рамках народного интернет-проекта «Успех года», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.

В этом году конкурс проводится уже в пятый раз. Ежегодно число голосующих растет. Так, в прошлом году в поддержку номинантов суммарно высказались около 30 тысяч пользователей интернета.

Заявить о своих успехах, достижениях коллег, общественников, публичных персон либо предложить наиболее яркий проект можно по следующим направлениям: «Стройка года», «Праздник года», «Проект года», «Признание года», «Продукт года», «Книга года», «Городской уголок», «Безопасность», «Здоровье», «Образование», «Спортсмен года».

Для этого необходимо заполнить заявку в свободной форме с обязательным указанием номинации соискателя, его контактных данных, Ф.И.О. и должности человека или названия проекта (краткое описание), организации, события и направить ее до 1 декабря (включительно) на электронную почту e.ponomarenko@yuzhno-sakh.ru.

- Внимание к результатам, общественное признание зачастую хорошо мотивируют и вдохновляют на реализацию новых планов в интересах развития островной столицы. В наших с вами силах сказать еще раз публичное спасибо за труд, за инициативу тем, кто это заслужил по праву, - отметила начальник отдела культурной политики Департамента культуры Екатерина Пономаренко. - Собранные заявки будут предложены для голосования на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Победителями в каждой номинации станут участники, набравшие наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Итоги проекта подведут на торжественном мероприятии в конце года.