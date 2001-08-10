Южносахалинцев зовут поучаствовать в проекте «Успех года»
Южносахалинцев приглашают присоединиться к подведению итогов уходящего года, назвав самые яркие, по их версии, события, интересные проекты и земляков, добившихся особых достижений, в рамках народного интернет-проекта «Успех года», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.
В этом году конкурс проводится уже в пятый раз. Ежегодно число голосующих растет. Так, в прошлом году в поддержку номинантов суммарно высказались около 30 тысяч пользователей интернета.
Заявить о своих успехах, достижениях коллег, общественников, публичных персон либо предложить наиболее яркий проект можно по следующим направлениям: «Стройка года», «Праздник года», «Проект года», «Признание года», «Продукт года», «Книга года», «Городской уголок», «Безопасность», «Здоровье», «Образование», «Спортсмен года».
Для этого необходимо заполнить заявку в свободной форме с обязательным указанием номинации соискателя, его контактных данных, Ф.И.О. и должности человека или названия проекта (краткое описание), организации, события и направить ее до 1 декабря (включительно) на электронную почту e.ponomarenko@yuzhno-sakh.ru.
- Внимание к результатам, общественное признание зачастую хорошо мотивируют и вдохновляют на реализацию новых планов в интересах развития островной столицы. В наших с вами силах сказать еще раз публичное спасибо за труд, за инициативу тем, кто это заслужил по праву, - отметила начальник отдела культурной политики Департамента культуры Екатерина Пономаренко. - Собранные заявки будут предложены для голосования на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Победителями в каждой номинации станут участники, набравшие наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Итоги проекта подведут на торжественном мероприятии в конце года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Сахалинец нарушил ПДД на триста тысяч рублей
09:30 Сегодня Около 700 вопросов в соцсетях задали губернатору островитяне
- 10:00 Сегодня В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны несколько рейсов
10:20 Сегодня Сахалинские волейболисты победили «Гроный-2» в трех партиях
- 18:00 8 Ноября Движение по переезду на улице Украинской в Южно-Сахалинске закроют
- 15:20 8 Ноября Около двухсот юных легкоатлетов соберут соревнования на Сахалине
15:40 8 Ноября Медицинский "десант" высадился в Углегорском районе
- 13:00 8 Ноября ВТБ и ВЭБ.РФ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
- 14:00 21 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2019"
18:00 25 Октября Сахалинцам покажут уникальные книжные знаки
14:35 29 Октября Фестиваль русских народных праздников пройдет в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
22:10 Вчера Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
20:46 1 Ноября Главный редактор радио АСТВ Алёна Баринова: Радио делает жителей островов ближе друг к другу
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?