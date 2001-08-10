Еще пять школ Южно-Сахалинска присоединятся к новой системе пропуска учеников. Проездная карта уже сейчас используется в гимназии №3 для контроля прохода школьников в учреждение. До конца этого года подобную систему пропуска введут в школах №№ 11, 3, 6, 26 и гимназии № 1 имени Пушкина. Остальные городские учебные заведения подключатся к проекту в 2020 году, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

Программа ввода социальной карты школьника реализуется, начиная с прошлого года. Гимназия №3 приняла участие в эксперименте по установке турникетов и контролю входа и выхода детей из учреждения с помощью проездных карт. Данные меры позволяют ограничить доступ посторонних, в частности, школьников из других учебных заведений. Опыт использования оказался положительным, что позволяет внедрить систему и в других школах.

- Единая программа, которая установлена у охранника, при прикладывании карты к турникету идентифицирует ребенка, показывая его фотографию. С ее помощью охрана может понять, что карта не украдена и проходит действительно тот ученик, который обучается в школе, - рассказала директор департамента образования города Южно-Сахалинска Анастасия Киктева.

Кроме пропуска через турникеты, карта может помогать родителям контролировать детей. Дополнительный платный сервис позволяет получать сообщения при входе и выходе ребенка из школы. Оповещения приходят на электронную почту, в виде push-уведомлений или СМС. Также все отметки о посещении школы отображаются в личном кабинете родителя и в специальном приложении для смартфонов. Более подробную информацию можно получить в учебном заведении.

В случае утери карты пропуск будет осуществляться при помощи дежурных администраторов, охранников или классных руководителей учеников. Напоминаем, что для восстановления проездной карты школьника родителям необходимо обращаться в кассу МУП «Городской информационно-аналитический центр» (ул. Пограничная, 30, тел. 300-808). Режим работы: понедельник, среда, пятница — с 9.00 до 13.00, вторник, четверг — с 14.00 до 17.00. Суббота и воскресенье — выходной.(при себе иметь паспорт, СНИЛС ребенка и 150 рублей).