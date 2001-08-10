Погорельцы из Березняков отметили новоселье
Погорельцы из села Березняки отметили новоселье. Ключи от новых квартир островитянам вручил губернатор Валерий Лимаренко. Их получили 7 семей, которые в октябре из-за пожара остались без жилья. Остальные погорельцы – это еще столько же семей – отпразднуют новоселье до конца года. Ранее глава региона поручил ускорить строительство домов в Березняках., передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.
– Мы встречались с вами, когда вы столкнулись с бедой. Теперь у вас праздник, и мы снова собрались вместе. Я считаю, это очень правильно. Сгоревшие дома были признаны ветхими и аварийными и должны были быть расселены в марте 2020 года. Безусловно, мы не могли позволить вам так долго ждать этого события, – отметил Валерий Лимаренко.
Первым в эксплуатацию сдали дом на улице Зеленой, 22. Причем ускоренное строительство не отразилось на качестве и объемах выполненных работ– завершены в том числе благоустройство территории и установка детской площадки.
К зданию подведен газ, в каждой комнате – индивидуальная система отопления. В квартирах рабочие сделали современный ремонт, установили сантехнику и домофон. Жильцам остается лишь приобрести мебель и бытовую технику. Для маломобильных островитян в подъезде установили электроподъемник.
– В нашей семье 7 человек, поэтому для нас каждый квадратный метр на вес золота. Новая квартира гораздо больше старой. Ванная и туалет отдельно, есть балкон и просторная кухня. Мы очень рады. Спасибо, что о нас позаботились, – поделилась эмоциями жительница села Евгения Жарикова.
А в течение месяца в Березняках закончат строительство 18-квартирного дома, расположенного на Зеленой, 10А. В него переедут оставшиеся погорельцы и еще несколько семей из аварийных домов.
– Знаю, что для большинства из вас важно было остаться жить именно в Березняках. Здесь все знакомо, здесь вам комфортно. Вдвойне приятно, что благодаря строительству красивый вид получила улица Зеленая и выполнены пожелания новоселов. – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. – В общей сложности до 2023 года в Березняках должны быть построены пять многоквартирных домов. И вопрос с аварийным жильем в селе будет закрыт.
Напомним, 17 октября в Березняках сгорели две двухэтажки. Без жилья остались 14 семей. Ранее эти дома были признаны ветхими. Проживающих в них планировали переселить в новостройки, сдача которых была намечена на первый квартал 2020 года. Однако после пожара глава региона поручил ускорить этот процесс.
Кроме того, по поручению главы региона погорельцы получили денежную помощь – по 320 тысяч рублей на человека. С каждым работали индивидуально, при необходимости – предоставляли временное жильё.
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