Паромную связь Сахалина с материком приостановят до 21 ноября

Паромную связь Сахалина с материком снова приостановят. Ограничения на линии Ванино - Холмск введут сегодня вечером, 18 ноября.

Как сообщили ТИА "Острова" в ASTV.RU, паромы не будут ходить несколько дней, вплоть до 21 ноября. Это связано с новым ожидаемым циклоном - синоптики прогнозируют небезопасные для мореплавания условия в Татарском проливе.

Напомним, переправа была открыта накануне ночью, несколько дней паромы ожидали улучшения погоды в порту Ванино.

Подать заявку на перевозку автотранспортного средства в электронном виде и ознакомиться с работой морской линии в режиме реального времени можно на сайте компании АО «ТЭК «Дальтранссервис».