Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2019
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14:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский зоопарк переходит на зимний режим работы

В связи с переходом на зимний режим, с завтрашнего дня, 19 ноября, изменятся часы работы в сахалинском зоопарке. 

Как ТИА "Острова" сообщили в учреждении, теперь коллекцию животных островитяне смогут посмотреть с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Касса работает:

- в будние дни с 10:00 до 17:00

- выходные и праздничные дни с 10:00 до 17:30

Режим работы контактного зоопарка:

Выходные и праздничные дни с 11:00 до 16:00; перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Режим работы экспозиции «Аквариумы»:

Понедельник – санитарный день.

Вторник-воскресенье с 11:00 до 18:00

Технологический перерыв с 15:30 до 16:00

Режим работы экспозиции «Экзотариум»:

Ежедневно с 11:00 до 18:00

Дополнительную информацию можно получить по телефону 30-37-47.

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