Южносахалинцев приглашают в школу электронных услуг

Сахалинская кадастровая палата проводит бесплатное обучение в «Школе электронных услуг». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Специалисты в ходе обучения научат слушателей «Школы электронных услуг» пользоваться самыми популярными государственными услугами Росреестра в электронном виде, продемонстрируют насколько удобно, быстро, просто, без затрат и сомнений в законности можно использовать электронные сервисы портала Росреестра.

Занятие на тему: «Бесконтактные технологии Росреестра. Обзорная информация получения государственных услуг Росреестра с помощью электронных сервисов (состав, интерфейс). Изучение технологических аспектов, демонстрация получения государственных услуг» запланировано на 20 ноября. Начало в 12:00.

Место проведения: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39в, каб. 329.

Предварительно записаться на обучение можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (900) 427-27-56.