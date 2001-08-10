Сахалинцу вернули 25 тысяч рублей, которые он забыл в банкомате

В минувший четверг, 14 ноября, в дежурную часть Южно-Сахалинска поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что обнаружила банкомат, в котором из отсека выдачи наличности виднелась крупная сумма денег, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-служба областного УМВД.

Островитянка подумала, что купюры забыл кто-то из посетителей, но никого рядом не оказалось. Женщина взяла их себе на хранение и позвонила в отделение полиции.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, забывшего свои сбережения в банкомате. Сахалинка передала все 25 тысяч рублей хозяину, отметили в ведомстве.

«Я очень рад, что мои сбережения нашла именно эта женщина. Она проявила свою сознательность и отдала мне все деньги. Очень ей благодарен за находку», - поделился потерпевший.