Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2019
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09:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Схема движения автобуса №81 в Южно-Сахалинске изменится

В Южно-Сахалинске с 25 ноября изменится схема движения городского маршрута №81. Изменения регулярного городского маршрута коснутся части движения в планировочном районе Дальнее, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

Сейчас автобус, следуя по маршруту по Холмскому шоссе, заезжает в Дальнее через 1-ую Московскую улицу. С 25 ноября, согласно новой схеме он будет заезжать в планировочный район через объезд — на Байкальскую, затем  с нее на Большую Полянку до переулка Алых Роз, далее по маршруту следуют улицы Рассветная и 1-ая Московская, после автобус будет выезжать на Большую Полянку, затем на Байкальскую и с нее, через объезд возвращаться на Холмское шоссе. Схема движения прилагается. Добавим, что по маршруту добавлены дополнительные остановочные пункты по требованию. На перевозку пассажиров выйдут 16 автобусов среднего класса. Изменение схемы движения маршрута не повлияет на расписание.

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