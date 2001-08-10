Сахалинцы отправилась на финал чемпионата «Абилимпикс» в Москве

Сахалинская команда отправилась на финал V Национального чемпионата «Абилимпикс». Заключительный этап конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет с 18 по 22 ноября в Москве. Туда приглашены победители региональных чемпионатов из 84 регионов страны. Участниками V Национального чемпионата станут более 1800 конкурсантов и около 500 экспертов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского правительства.

Островной регион в этом году представит внушительная по составу команда из 60 человек. В их числе 21 конкурсант – школьники, студенты и специалисты. В состав сахалинской делегации также вошли квалифицированный психолог, медицинский работник и сурдопереводчик. За каждым конкурсантом закреплен личный сопровождающий.

Сахалинцы выступят в 18 основных компетенциях: «Администрирование баз данных» (школьники), «Бисероплетение» (специалисты), «Изобразительное искусство» (школьники), «Малярное дело» (студенты/специалисты), «Поварское дело» (студенты), «Портной» (студенты), «Вязание спицами» (специалисты), «Гончарное дело» (школьники), «Документационное обеспечение управления и архивоведение» (студенты), «Швея» (студенты, школьники, специалисты), «Ландшафтный дизайн» (студенты), «Робототехника» (школьники), «Брошюровка и переплётное дело» (студенты), «Столярное дело» (студенты), Дизайн персонажей/Анимация» (школьники), «Художественное вышивание» (специалисты), «Вязание крючком» (специалисты), «Разработчик виртуальной и дополненной реальности» (школьники).

В программе соревнований предусмотрена деловая часть – обсуждение проблем социальной интеграции молодых людей с ОВЗ, мастер-классы, выставки-ярмарки. В ней примут участие руководители островных учреждений профессионального образования.

– Одной из задач деловой программы станет поиск путей создания универсальной среды и цифрового образовательного пространства для людей с инвалидностью. Также мы обсудим их мотивацию для занятий общественной и предпринимательской деятельностью, – рассказала заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина.

Отметим, что чемпионат пройдёт в два этапа: отборочные соревнования по наиболее многочисленным компетенциям (18-19 ноября) и финал (20-22 ноября).

Добавим, что Сахалинская область присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2016 году. За это время регион достиг значимых результатов при содействии общественных организаций инвалидов и работодателей. Был создан и успешно работает региональный центр развития движения «Абилимпикс». Островная сборная уже накопила восемь федеральных наград. В прошлом году команда Сахалинской области попала в топ-10 регионов по медальному зачету в Национальном чемпионате в Москве. Тогда сахалинцы привезли с нацфинала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.