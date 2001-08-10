Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2019
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10:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Всемирный день недоношенного ребенка отметили на Сахалине

Всемирный день недоношенного ребенка отметили на Сахалине

Ежегодно по всему миру 4-6% детей рождаются раньше срока. В Сахалинской области этот показатель - около 5%. За 9 месяцев этого года в регионе родилось 258 таких малышей, из них 26  – на сроке до 28 недель. Выхаживание многих из них стало возможным благодаря развитию неонатологии и детской реанимации, открытию перинатального центра. Встреча родителей с  детьми и врачей состоялась в главном родовспомогательном учреждении региона, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Многих из детишек, приехавших  с родителями на встречу с врачами, было не узнать -  розовощекие крепыши, шустрые, любопытные и отдаленно не напоминают тех «комочков», которые днями и месяцами лежали в кювезах, в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вот сестры Стефания и Мелания Ивановы. Девочки появились на свет на сроке 29 недель с весом 1 261 и 845 граммов. Месяц в реанимации, еще месяц в отделении патологии новорожденных, а сейчас это смышленые девчушки – каждая со своим характером

 - Как подняли на ноги, так больше даже и не болели особо. Дальше, все, как у обычных детей – начали ходить, разговаривать. Это большое счастье, что они родились. И что рядом были специалисты, которые заботились, чутко реагировали на все, что с ними происходило, - делится мама девочек Елена.

Еще одна история – в свое время за ней следили многие сахалинцы. Братья Ваня и Петя Тихомировы родились с весом 830 и 840 граммов. У одного из мальчиков была угроза полной или частичной слепоты – ретинопатия. Это заболевание часто возникает у недоношенных детей в связи с тем, что органы зрения не успевают полностью сформироваться.  Рождение мальчиков совпало с внедрением на Сахалине операций по лазерной коагуляции новорожденным. Ваня и Петя стали одними из первых, кому были проведены такие вмешательства.

 - Безмерная благодарность врачам. Вера в них, в современные возможности помогла справиться. Наши дети – герои. Они с таким трудом пришли в этом мир, они так хотели жить, они боролись вместе с врачами. Всем родителям нужно бороться до конца, не опускать руки. Это праздник отмечается у нас впервые, но для нашей семьи он всегда будет одним из главных дней, - высказала слова благодарности Анна Тихомирова.

Самый маленький ребенок, которого довелось выхаживать сахалинским врачам, при рождении весил 580 граммов. Выхаживание недоношенных детей, рожденных с весом до 1 килограмма, длительное. Все беременные женщины с риском досрочного родоразрешения направляются в областной перинатальный центр, чтобы была возможность принять экстренные меры. Для этого здесь имеются 9 реанимационных коек, оборудованных всем необходимым – следящей аппаратурой, устройствами для поддержания тепла и влажности и другой техникой.  Для того, чтобы снизить риски патологических родов, раннего родоразрешения, врачи напоминают о необходимости профилактики, важности встать вовремя на учет в женской консультации.

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