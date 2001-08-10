Хирурги южно-сахалинской горбольницы провели уникальную операцию
Хирурги у городской больницы Южно-Сахалинска провели уникальную операцию. У жителя областного центра удалили гигантскую опухоль на лице. Новообразование весом около полутора килограммов не только причиняло неудобства, но и влияло на работу всего организма, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
Опухоль на лице южносахалинца Эрнеста Пака начала расти еще в юношеские годы. К 52 годам он перенес не одну операцию, в том числе в Москве, но хирургические вмешательства не приносили видимого эффекта. В этом году мужчина собрался за высокотехнологичной медицинской помощью в федеральную клинику.
– Уже когда почти все документы собрал, пришел за последним заключением в городскую больницу. В приемном отделении встретил доктора, и она говорит мне: «Зачем вам в Москву? Давайте здесь сделаем». Я согласился, – поделился своей историей Эрнест Пак.
– Сложность операции в ее объемах. Раньше нам не приходилось удалять такие большие новообразования. Был риск большой кровопотери. Перед операцией мы заготовили компоненты крови, но обошлось без переливания. Пациент быстро пришел в себя, восстановление идет по плану, – рассказала хирург городской больницы имени Анкудинова Анастасия Втонова.
Операция длилась 3,5 часа. Сейчас у пациента восстановительный этап, после которого последует еще ряд хирургических вмешательств. Подобное образование, но гораздо меньшего размера, осталось на подбородке – его тоже предстоит удалить. Также специалисты намерены провести ряд реконструктивных вмешательств для коррекции других зон.
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