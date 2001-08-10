Фальсифицированное сливочное масло обнаружили в Южно-Сахалинске

Партию фальсифицированного сливочного масла обнаружили в одном из супермаркетов Южно-Сахалинска. Пробы взяли сотрудники межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.

Как ТИА "Острова" сообщили в ведомстве, в пробах от партии сливочного масла «Finskoe» жирностью 82,5% производителя из города Лобня ООО «Алтико» выявлено наличие сухого молока, которое не указано на маркировке в составе продукции, что свидетельствует о ее фальсификации.

Наличие сухого молока в продукции животного происхождения, если это не указано на маркировке, не допускается, отмечают в Россельхознадзоре.

После получения результатов исследований, информацию отправили всем заинтересованным учреждениям и ведомствам.