Почти 100 сахалинцев узнали о рисках развития сахарного диабета

Около ста сахалинцев проверили свое здоровье и узнали о рисках развития сахарного диабета во время акции «Защитим наше будущее». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

- Акции, посвященные Всемирным дням борьбы с различными заболеваниями мы проводим регулярно, - рассказывает главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова. - Главные цели - привлечь внимание населения к вопросам сохранения и укрепления здоровья, популяризация здорового образа жизни.

Во время акции «Защитим наше будущее» специалисты Центра медицинской профилактики и Сахалинского областного врачебно-физкультурного диспансера провели комплексное обследование, включающее в себя экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам. По результатам с каждым сахалинцем врач-терапевт провел индивидуальное профилактическое консультирование.

Индивидуальные консультации по вопросам профилактики сахарного диабета для горожан и гостей Южно-Сахалинска провели врачи-эндокринологи городских поликлиник №2 и №4.

- Многие даже не подозревают, что у них сахарный диабет, - делится Александра Понажева, врач-терапевт областного центра медицинской профилактики. - Чтобы предупредить заболевание, необходимо регулярно сдавать анализы и следить за своим здоровьем.

- Такое заболевание, как диабет, можно или победить, или жить с ним полноценной жизнью, - уверена Галина Новик, член правления регионального отделения общероссийской организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация». – Наша организация существует уже 30 лет. Сейчас в ней состоит 45 человек. Все больны сахарным диабетом, многие имеют инвалидность. Но это не повод сидеть дома. Мы организуем поездки на природу, походы в театр и на концерты. Просто общаемся, делимся своими достижениями и опытом в плане борьбы с заболеванием. Диабет можно победить. Диета, контроль за показаниями сахара в крови, здоровый образ жизни – это реально и по силам каждому.

- У меня мама болела диабетом и не так давно брат умер от этого заболевания, - рассказывает сахалинка Анна Павлова. – Понимаю, что и для меня существует большой риск. Поэтому пришла, чтобы узнать свои показатели глюкозы в крови. Результат неплохой. Но врач посоветовал регулярно следить за уровнем сахара в крови и дал практические рекомендации. Буду теперь более внимательнее относиться к своему здоровью.

Впервые в акции приняли участие специалисты Сахалинского центра микрохирургии глаза.

- Диабет поражает многие органы человека, в том числе и глаза, - комментирует Елена Абраменко, заместитель генерального директора Центра. – Профилактика необходима, чтобы вовремя обнаружить заболевание и начать лечение. Это предотвратит потерю зрения. Пациенты с сахарным диабетом с целью профилактики должны посещать офтальмолога раз в шесть месяцев.

Все желающие во время акции могли бесплатно сделать прививки от гриппа, пневмонии и менингококка. Работал мобильный диагностический комплекс, где делали флюорографию органов грудной клетки и маммографию. Консультации специалиста Сахалинского областного наркологического диспансера по вопросам отказа о курения табака получили 15 человек.

Помогали специалистам члены регионального общественного движения «Волонтеры-медики». Ребята - студенты Сахалинского базового медицинского колледжа и скоро станут фельдшерами, а пока вносят посильный вклад в профилактику заболеваний – ведут анкетирование на акциях. По словам добровольцев, на такие мероприятия чаще приходят пожилые люди. Многие из них имеют проблемы со здоровьем, поэтому стараются не пропускать ни одного мероприятия, где можно получить консультацию медицинских работников.