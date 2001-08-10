Некоторые островные сёла остаются без света из-за циклона

Специалисты Сахалинэнерго продолжают восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют десять оперативно-выездных бригад компании - 22 человека и 10 единиц техники.

Как ТИА "Острова" рассказали в энергокомпании, сегодня энергетики восстановили подачу электроэнергии селам Ясноморское и Ватутино Невельского района, Павино Холмского района, Лесное, Третья Падь и Раздольное Корсаковского района.

По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня остается нарушенным электроснабжение сел Песчаное и Мицулевка Анивского района, Белинское и Парусное Томаринского района, частично - города Холмска и села Симаково Холмского района.

В целом при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и дождем со снегом, произошло 5 отключения линий электропередачи напряжением 35 кВ, а также 28 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии размещена по ссылке http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы «Сахалинэнерго».