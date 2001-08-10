Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2019
Сегодня 05:20
63,77|70,63|62,61
К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
17:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

О восхождении на вершину горы Спамберг расскажут сахалинцам

Встреча участников клуба путешественников состоится в областной библиотеке 27 ноября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Приглашенный лектор-волонтер Федор Поволкович расскажет о своем восхождении на самую высокую вершину Холмского района – гору Спамберг (1021 метр). Гости узнают о тонкостях путешествий по горной местности, красотах, встречающихся на пути к вершине, а также получат всю необходимую информацию для того, чтобы повторить экстремальный маршрут.

Вход свободный. Начало в 18:30. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-47.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?